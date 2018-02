Seguros vida e previdência na A.Latina crescem mais que PIB Os prêmios dos seguros de vida e previdência na América Latina cresceram mais do que as economias dos países da região, impulsionados pelo retorno do conceito de poupança uma vez superadas as crises financeiras, disse nesta segunda-feira um relatório privado. O fenômeno se mostra bem forte no Brasil, a partir de um importante programa de redução de impostos a favor do desenvolvimento destes instrumentos. Os resultados foram baseados em um estudo da consultora Ernst & Young a pedido da Associação de Seguradores de Vida e Aposentadoria da República Argentina (Avira, na sigla em espanhol). "Os dados gerais da América Latina nos mostram prêmios subindo quase 7 por cento frente a um crescimento regional do PIB de 2,6 por cento", disse o relatório. "O aumento é explicado pela existência da cultura de poupança muito enraizada em boa parte da população. Uma vez superado o momento mais agudo da crise, as pessoas voltam a adiar o consumo presente para assegurar o bem-estar no futuro", disse Gabriel Chaufan, presidente da Avira. No Brasil, o setor de seguros de vida e previdência cresceu cinco vezes e meio a mais que o PIB ao registrar uma expansão de 11,7 por cento. Este cenário também apareceu no México e na Colômbia. A exceção foi o Chile, no qual o crescimento dos prêmios foi de 2,9 por cento no período de 2001 a 2005, frente a 4,3 por cento do PIB regional. Na Argentina, a economia teve uma média de crescimento de 9 por cento entre 2003 e 2005, e os prêmios acumularam 12,8 por cento, concluiu o relatório. (Por Jorge Otaola)