Seis empresas desistem de áreas Pelo menos seis empresas desistiram de explorar áreas de petróleo e gás arrematadas no último leilão da Agência Nacional do Petróleo (ANP), a 10ª rodada, no fim de 2008. No total, 17 companhias haviam arrematado áreas no leilão dedicado só a blocos exploratórios em terra. A Petrobrás havia assinado em abril os contratos de 27 blocos que arrematou sozinha ou em parceria. Mas no dia 30 de junho, ficaram de fora da assinatura dos contratos as empresas Alvorada Petróleo, Silver Marlim, Synergy Group, Severo Villares Projetos e Construções, Nord Oil & Gas e o consórcio formado entre a STR Projetos e a Agemo. Essas empresas haviam arrematado 14 blocos na 10ª rodada da ANP. Agora, terão de arcar com o prejuízo de R$ 50 mil por bloco arremato e do qual renunciaram.