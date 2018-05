Seis portos enfrentam problemas com protestos de caminhoneiros pelo País

Seis dos principais portos para escoamento de produção brasileira já sofrem com os reflexos dos protestos de caminhoneiros que interditam rodovias e estradas. Apenas os portos do Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Itajaí (SC) e Itaquí (MA) continuam com operações normais. Em Santos (SP), o bloqueio acontece diretamente no acesso ao porto.

+ AO VIVO: Acompanhe tudo sobre os protestos dos caminheiros pelo País

Nesta terça-feira, 22, as manifestações no Porto de Santos se concentram nas entradas do Viaduto da Alemoa e da Rua do Adubo. Os terminais paulistas são responsáveis por grande parte exportação de açúcar, álcool e café em grãos.

O impedimento de acesso ao local traz redução nas atividades de recebimento e entrega de mercadorias, segundo Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), administradora do porto.

Dos 1 mil caminhões que estavam previstos para chegada no Porto de Paranaguá (PR), apenas 47 deram entrada no pátio de triagem na manhã desta terça-feira. A queda no movimento se deve, principalmente, à interdição parcial da BR 277, no km 6.

+ Com greve, montadoras suspendem produção por falta de peças

Segundo a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal do Paraná, o mesmo grupo de caminhoneiros ocupa a estrada, convidando novos motoristas a participarem do ato. Aqueles que não aceitam são coagidos a retornar.

Os estoques no terminal de carga do porto ainda levarão dez dias para serem embarcados. Após esse período, poderá haver prejuízo no escoamento da produção de grãos da região, relatou a Assessoria de Comunicação do Porto de Paranaguá.

Em Rio Grande (RS), bloqueios no km 66 da BR 293, próximo ao município de Pelotas, afetam a movimentação do complexo portuário que não recebe caminhões desde esta segunda-feira. Segundo a Assessoria de Comunicação, o volume de demanda para escoamento de commodities agrícolas não é tão grande, portanto o prejuízo pode ser menor do que em outros estaleiros.

+ Com greve de caminhoneiros, Aurora paralisa fábricas em quatro Estados

Já em Santa Catarina, interdições na BR 208, na altura do km 21, em Araquari, impedem a chegada de caminhões ao porto da Ilha de São Francisco do Sul. No entanto, não há mensuração de prejuízos no escoamento de carga, segunda a Assessoria de Comunicação do porto.

O mesmo acontece no Porto de Imbituba (SC), que não recebe caminhões desde o início das manifestações. O prejuízo na manutenção dos produtos estocados é resposta ao bloqueio da BR 101, na altura do acesso à cidade Imbituba.

Também não houve entrada de cargas nesta terça-feira no Porto de Suape (PE). Interdições na BR 101, no km 83, próximo ao trevo da cidade de Jabotão, impedem que caminhoneiros sigam até a entrada do porto.