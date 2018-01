Seis postos de Ribeirão Preto vendiam gasolina adulterada Dos sete postos de combustíveis de Ribeirão Preto, investigados pela Polícia Federal e pela Procuradoria da República e que tiveram suas bombas lacradas nas últimas semanas com a suspensão de comercialização de gasolina adulterada, seis apresentaram irregularidades, segundo o laudo feito pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Os nomes dos estabelecimentos não foram divulgados. As amostras continuam solvente adicionado à gasolina e, em quatro postos, o limite de álcool misturado à gasolina chegou a até 48% do total, sendo que a legislação permite o máximo de 25%. Apenas um estabelecimento apresentou o laudo negativo no teste. O IPT ainda analisa amostras de outros quatro postos que também tiveram suas bombas lacradas ultimamente. A PF e a Procuradoria agora vão investigar se as adulterações foram cometidas pelos donos dos postos ou pelas distribuidoras de combustíveis. As irregularidades deverão ser comunicadas à Agência Nacional do Petróleo (ANP).