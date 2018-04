Seja o que Deus quiser, diz Duhalde ?Seja o que deus quiser?. Esta foi a expressão utilizada nesta segunda-feira pelo presidente Eduardo Duhalde, quando lhe perguntaram o que aconteceria se o Senado não aprovasse nesta terça-feira o projeto do Plano Bônus, ou ?Novo Bonex?, plano que implicaria a troca de todos os prazos fixos bancários por bônus em pesos e dólares, respectivamente com prazos de 5 e 10 anos. O impopular plano tem a intenção de deter a torrencial chuva de recursos na Justiça contra o ?corralito?, como é conhecido o semicongelamento de depósitos bancários, e assim, evitar um colapso de liquidez nos bancos. Os analistas afirmam que poucos dias depois de criados, estes títulos somente terão 25% de seu valor original. O debate sobre o plano estava previsto para esta segunda-feira à noite no Senado. No entanto, no fim da tarde desta segunda, o líder do bloco do Partido Justicialista (Peronista) na Câmara Alta, José Luis Gioja, declarou que ?talvez? nesta terça-feira o plano seja debatido, para posterior votação. Nesta segunda-feira à tarde, no Parlamento, a indisposição com o plano do governo se espalhava por quase todos os partidos políticos. Nas ruas, a população protestava. Uma multidão enfurecida cercou o edifício do Congresso Nacional, com a intenção de impedir a votação. Como voz grave, Duhalde afirmou que, se o projeto não for aprovado, isso implicará o colapso de todo o sistema financeiro, que não poderia sobreviver à falta de liquidez causada pelas retiradas em massa. Visivelmente farto da crise que não termina e da resistência de diversos setores políticos à sua política econômica, Duhalde disparou: ?Se o Parlamento não estiver satisfeito, podem convocar outra Assembléia para escolher um novo presidente?. Esta foi a primeira vez que Duhalde sugere que estaria disposto a deixar o governo. Duhalde foi eleito no primeiro dia deste ano através de uma sessão conjunta da Câmara de Deputados e do Senado, como presidente provisório. Desta forma, Duhalde substituiu o presidente interino, Juan Carlos Maqueda, que havia substituído o presidente Adolfo Rodríguez Sáa, que por sua vez havia sucedido Ramón Puerta, que havia chegado ao cargo pela renúncia de Fernando De la Rúa. Com amargura na voz, Duhalde disse que ?a Argentina não está assim por culpa dos farmacêutivos nem dos quitandeiros. Está assim por causa da classe política que tem?. No ano passado, Duhalde havia afirmado que os políticos argentinos eram todos ?uma m??. Duhalde também admitiu que errou em sua previsão de que no dia 9 de julho (data da independência argentina) a recessão já teria acabado, e os argentinos estariam comemorando. ?Teremos que adiar os festejos?, murmurou. A resistência ao impopular Plano Bônus começou a se tornar pública nesta segunda à tarde. Os primeiros sinais partiram do bloco de partidos provinciais. Logo depois, veio um duro golpe por parte da União Cívica Radical (UCR), que comunicou, através de seu líder no Senado, Carlos Mestre, que ?não é possível tratar o projeto da forma como está redigido?. Os integrantes da UCR, que circunstancialmente apóiam o governo (participam com dois ministros do gabinete presidencial) estão insatisfeitos com Duhalde, pois consideram que nunca são consultados na hora de adotar novas medidas econômicas. Segundo o deputado Mario Cafiero, do Argentinos por uma República de Iguais (ARI), o Plano Bônus ?não resolve o problema dos correntistas. O governo está tentando resolver só o problema dos bancos?. Vacilante, o líder do bloco peronista, José Luis Gioja, declarou que a votação ?talvez? se realize nesta terça. Para aprovar o Plano Bônus, o governo precisa dois terços dos votos dos parlamentares, proporção que não poderia conseguir contando somente com seus parlamentares, que também estão divididos. Do lado de fora do Congresso, mesmo sob a chuva, uma multidão gritava ?assassinos, assassinos? para os parlamentares. A multidão cresceu a cada hora e rodeou o edifício, impedindo a entrada e saída de qualquer pessoa. Apesar da vigilância dos policiais, um homem, vestido de terno e gravata, foi confundido com um senador. Os correntistas o espancaram e o perseguiram por três quarteirões, até que foi salvo de um eventual linchamento pela polícia. Os manifestantes também tentaram virar o carro do senador Mario Losada, e riscaram com panelas e chaves, outros carros de parlamentares estacionados do lado de fora do edifício do Congresso. O feriado bancário e cambial aumentou a tensão popular, já que praticamente nenhum caixa eletrônico tinha dinheiro disponível. Houve panelaços na frente dos bancos, na city financeira portenha. Na província de San Juan, os funcionários públicos continuam ocupando os edifícios públicos, em protesto contra o atraso de quatro meses nos salários. Nesta terça-feira, os funcionários planejam fazer passeata pelas ruas da capital provincial.