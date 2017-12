Selic cai para 16,5% O Conselho de Política Monetária (Copom) encerrou há pouco reunião em que definiu redução da taxa de juros básica da economia, a Selic, de 17% para 16,5% ao ano. Retirou, no entanto, autorização para o Banco Central reduzir a taxa ainda mais quando julgar necessário, o chamado viés de baixa. Agora, só poderá haver nova redução da Selic na próxima reunião do Copom, dia 23 de agosto. A justificativa do governo foi a revisão para baixo da previsão de inflação para 2000 e 2001. Os mercados aguardavam a decisão do Copom prevendo que a taxa não se alteraria, devido aos boatos de que o juiz Nicolau dos Santos Neto se entregaria, delatando outros integrantes do esquema. Teme-se a instabilidade se a equipe econômica ou o presidente estiverem envolvidos nas irregularidades. Além disso, os dados sobre a economia norte-americana indicam que ainda pode haver pressão inflacionária, o que levaria o Fed - banco central norte-americano - a elevar os juros dos EUA. Isso encareceria os empréstimos das empresas para ampliação da produção e os financiamentos para o consumidor. Assim, as bolsas tenderiam a cair. Além disso, juros mais altos no EUA atrairiam recursos que agora estão investidos no Brasil, aumentando a cotação do dólar e levando o Banco Central a aumentar a Selic. Leia mais sobre as repercussões da redução da Selic em matérias a seguir, incluindo comentários de analistas do mercado financeiro.