Selic cai para 17% O Banco Central promoveu uma nova redução na Selic - a taxa de juros básica da economia -, contrariando expectativas do mercado, de que isso só ocorreria na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), dia 18. Os mercados vêm apostando nessa queda há duas semanas, quando o Copom, além de reduzir a taxa de 18,5% ao ano para 17,5% ao ano, deu uma autorização para o Banco Central reduzir os juros quando julgasse adequado. O governo só esperava o resultado da reunião do Fed - banco central norte-americano - e da Organização dos Países Produtores de Petróleo (Opep). Como nem os juros nos EUA, nem o preço do petróleo subiram, a expectativa era de queda imediata. Na medida em que ela não se confirmava, os mercados passaram a acreditar que a redução só aconteceria dia 18. As perspectivas, agora, são de que o otimismo que toma conta dos mercados prossiga. Leia mais análises a respeito das repercussões da queda da Selic a seguir