Selic caiu 2 pontos em um mês Desde 20 de junho, a taxa de juro básica brasileira, a Selic, já caiu 2 pontos porcentuais, passando de 18,5% a 16,5% ao ano. O diretor de Política Monetária do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, apenas afirmou que o motivo para a redução de hoje - de 17% para 16,5% ao ano - foi a revisão para baixo da previsão de inflação deste ano. Ele, porém, não divulgou qual é o valor da nova taxa esperada. Veja nos links abaixo os dados mais recentes sobre a inflação no Brasil. O governo espera, com essa medida, estimular o crescimento econômico, já que não vê riscos de que a inflação suba. Com a queda da Selic, espera-se que as demais taxas de juros das aplicações também caiam proporcionalmente. Também é esperada a continuidade da queda das taxas de juros para o consumidor, e nas linhas de crédito para pessoas físicas e empresas. Entretanto, como se tem observado, o ritmo da queda das taxas de juros para o consumidor deve continuar sendo mais lento do que o da taxa Selic. Importante lembrar também que as taxas de crédito para pessoas físicas continuam muito salgadas, superando em muitas vezes a inflação. Quem tinha dinheiro aplicado em títulos e fundos de renda fixa prefixados sai ganhando com a medida. O mercado não acreditava numa redução de meio ponto porcentual da Selic, e o investidor receberá o juro contratado no início da aplicação. Já quem investiu em aplicações pós-fixadas deve ser remunerado de acordo com a nova taxa.