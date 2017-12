Selic deve encerrar o ano em 17%, apontam analistas A pesquisa semanal do Banco Central (BC) detectou uma estabilidade das projeções de mercado para a taxa de juros de curto e longo prazos. As previsões de juros para o fim do corrente ano permaneceram em 17% ao ano. Para o mês em curso, as estimativas continuaram estabilizadas em 16,50%, embutindo uma expectativa de nova elevação dos juros em 0,25 ponto porcentual na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). As estimativas de juros para o final de 2005, por sua vez, ficaram estáveis em 15,25% ao ano. Expectativa para o dólar Já as previsões de taxa de câmbio para o final de 2005 recuaram de R$ 3,17 para R$ 3,15, de acordo com pesquisa do BC. A melhora das projeções de câmbio para o fim de 2005 é apontada por alguns analistas com de fundamental importância para a queda das previsões de inflação no próximo ano. Para o final de 2004, as estimativas de câmbio do mercado continuaram estáveis em R$ 3,00. As previsões de câmbio para o fim do mês em curso recuaram de R$ 2,95 para R$ 2,90.