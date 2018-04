Selic estável e viés de baixa: avalie aplicações A colocação do viés de baixa, que possibilita ao Banco Central (BC) reduzir a Selic, a taxa básica de juros da economia, antes da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para os dias 17 e 18 de setembro, não deve ser motivo para que o investidor adote uma postura menos cautelosa. Isso porque a utilização do viés sobre a Selic mantida em 18% ao ano, depende de fatores que não devem se confirmar rapidamente e, até que isso aconteça, o melhor a fazer, segundo analistas, é manter uma postura mais conservadora (leia mais a respeito no link abaixo). Para o economista da Fator Administração de Recursos, Rodrigo Octávio Marques, um corte na taxa Selic não seria uma surpresa nesse momento. "O fato é que a decisão de manutenção dos juros demonstrou conservadorismo por parte do BC. Se a instituição está com essa postura, não há porque o investidor adotar uma estratégia menos cautelosa", avalia. O economista-chefe do banco Inter American Express, Marcelo Alain, vê como um bom sinal para o investidor a colocação do viés de baixa. De fato, segundo ele, isso poderia sugerir que o posicionamento em fundos de renda fixa prefixada seria uma boa opção, mas ele alerta que essa seria uma aposta arriscada e esse não é o momento para isso. "Essas carteiras são formadas por papéis contabilizados pelas taxas de juros futuros, que costumam apresentar forte oscilação normalmente. Com tantas incertezas em relação ao cenário político e à condução da política econômica no próximo ano, essa oscilação pode ser ainda maior. Ou seja, o risco é muito grande e o investidor deve optar pelas carteiras com juros pós-fixados, os fundos referenciados DI", recomenda Alain. Com a flexibilização das regras de marcação a mercado, que possibilita ao gestor contabilizar os papéis com vencimento inferior a um ano pela curva de juros e não pelo preço que de fato valem no dia (marcação a mercado), ficou mais importante o cuidado do investidor com a forma de gestão de seu fundo. Para Alain, esse deve ser o primeiro passo na escolha da aplicação nesse momento. "Depois disso, o investidor deve analisar qual a composição da carteira escolhida, atentando principalmente para o prazo dos papéis. Quanto mais longos, maiores as chances de ganho. Porém, as oscilações são mais constantes e fortes, tornando esses títulos mais arriscados. Nas carteiras com títulos mais curtos, o rendimento tende a ser menor, mas o risco também é menor", avalia o economista. Caderneta de poupança ou Certificado de Depósito Bancário (CDB) não são boas opções de investimento, segundo analistas. O diretor da BNL Asset Management, Claudio Lellis, explica que a poupança deve apresentar um ganho inferior ao dos fundos referenciados DI. Já os CDBs concentram o risco de crédito em uma única instituição. Além disso, a cada vencimento, o investidor terá que arcar com os custos da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). Dólar não deve recuar muito A opção pela compra de dólares ou por fundos cambiais - compostos por papéis que pagam a variação cambial mais uma taxa de juros - não é recomendada pelos analistas nesse momento. Segundo eles, trata-se de um investimento recomendado apenas para quem tem dívidas em dólar ou pretende viajar ao exterior. Para Marques, da Fator Administração de Recursos, a moeda norte-americana não se sustenta abaixo do patamar de R$ 3,00, mas também não apresenta tendência de alta. Segundo ele, mesmo que as linhas externas sejam retomadas, há algumas forças contrárias que impedem uma queda mais forte das cotações. "Mesmo com a volta das linhas, a entrada de dólares deve vir de forma gradual. Além disso, há muitas incertezas em relação ao cenário político e à economia internacional", afirma. Hoje, o dólar comercial fechou cotado a 3,0850 na ponta de venda dos negócios, em queda de 0,48% em relação aos últimos negócios de ontem. "No atual patamar, não há espaço para ganho. Até é possível que o dólar volte a subir, o que traria ganhos para o investidor. Porém, há possibilidade de períodos de queda mais forte. Ou seja, é uma aposta muito arriscada comprar dólares ou investir em fundos cambiais agora." Bolsa apenas para quem busca diversificação A compra de ações é recomendada apenas para quem não tem um prazo definido para resgate e pode esperar pela valorização dos papéis. O investidor deve ter tolerância ao risco e, se não tiver condições para escolher suas ações, deve contratar um acompanhamento profissional. Isso pode ser por meio de um fundo de ações, no qual paga-se uma taxa de administração referente a esse trabalho. Também as corretoras costumam oferecer informações sobre empresas e ainda recomendação de papéis. Lellis, diretor do BNL Asset Management, avalia que esse é um bom momento para investir em ações. "Há muitas oportunidades de ganho. O ideal é formar gradativamente uma carteira de ações. Mas é preciso ter disponibilidade de tempo para resgatar o investimento no momento em que os papéis estiverem em alta", explica Lellis. Veja mais informações sobre a decisão do Copom nos links abaixo.