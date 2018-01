Selic fica em 15,25% ao ano sem viés Sem surpreender os mercados, o Comitê de Política Monetária (Copom) divulgou há pouco o novo patamar da Selic, a taxa básica referencial da economia. A taxa caiu 0,5 ponto porcentual, de 15,75% para 15,25% ao ano. Os mercados esperavam um corte entre 0,25 e 0,75 ponto porcentual. Especulava-se também sobre a possibilidade de um corte mais moderado com definição de um viés de baixa, autorização para o presidente do Banco Central reduzir a taxa quando julgar conveniente. O mercado já esperava uma queda dessa proporção em função da queda da inflação. Se as taxas ficassem inalteradas, na prática, os juros reais estariam subindo. Além disso, a economia está crescendo sem pressionar a inflação e o governo tem cumprido com folga as suas metas de gastos públicos. O cenário também mais estável no exterior, incluindo a tendência de queda de juros nos Estados Unidos e a queda nos preços internacionais do petróleo contribuem para a tranqüilidade no Brasil. A Selic foi reduzida em 0,75 ponto porcentual na reunião mensal de dezembro do Copom. Com a decisão de hoje, a taxa caiu de 16,5% ao ano para os atuais 15,25% ao ano em um mês. Isso é uma clara indicação da percepção otimista das condições da economia brasileira pelo governo.