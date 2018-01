Selic menor não muda rendimento da poupança O rendimento da caderneta de poupança não deve ser afetado pelos cortes na taxa básica de juros - Selic. Isso porque já está em vigor a nova fórmula de cálculo da Taxa Referencial (TR), anunciada no mês passado pelo Conselho Monetário Nacional (CNM), que mantém os rendimentos da caderneta estabilizados, mesmo com a queda gradativa das taxas de juros. A TR, que é o indexador da caderneta, era calculada com base em 65% da taxa média dos Certificados de Depósitos Bancários (CDBs), sobre a qual era aplicada um redutor. Só que, desde o último dia 22, a base de cálculo para a aplicação do redutor passou a ser 70% da taxa média dos CDBs e não mais 65%. Quando os juros da Selic estiverem abaixo de 15% até 14% ao ano, a TR será calculada com base em 75% da taxa média dos CDBs. E quando os juros da Selic estiverem abaixo de 14% até 13% ao ano, a base de cálculo para a aplicação do redutor da TR passará para 80% da taxa média dos CDBs. Além de ser corrigido pela TR, o dinheiro aplicado na caderneta é acrescido do juro mensal de 0,5% (6% ao ano).