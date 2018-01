Selic sobe: analistas orientam investidor A elevação da Selic, a taxa básica referencial de juros, em 0,5 ponto porcentual para 15,75% ao ano surpreendeu os mercados. Mais do que nunca, a instabilidade no cenário externo exige cautela por parte dos investidores. As fortes oscilações podem provocar perdas grandes em algumas aplicações. Exemplo disso são as ações, o dólar e as taxas de juros futuros. Nesse sentido, é ainda mais importante para o investidor avaliar o período em que o dinheiro ficará investido e, a partir daí, tomar sua decisão de aplicação. Para quem pretende resgatar a aplicação no curto prazo, ou seja, nos próximos seis meses, os fundos pós-fixados (DI) são os mais recomendados. "Nessa aplicação, a possibilidade de perda é mínima e o investidor que tem aversão ao risco deve alocar seus recursos nesse segmento", afirma Fernando Aoad, gerente de análise de investimentos do HSBC Investment Bank Brasil. Prefixados podem sair perdendo Em relação aos fundos DI, os prefixados podem apresentar um ganho superior em um período mais longo. Porém, o investidor deve estar atento aos riscos. Isso porque, no momento do resgate da aplicação, os juros podem estar mais altos do que à época da aplicação e, nesse caso, o valor da cota não incorpora rentabilidade e, ao contrário, perde valor, o que provoca perdas. É o que pode ter acontecido com a decisão de hoje do Copom em alguns fundos. Veja no link abaixo mais informações sobre esse risco. Mercado de ações apresenta papéis baratos e risco maior Os papéis na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) estão bem abaixo do preço justo, segundo analistas. Para Júlio Ziegelmann, diretor de renda variável da BankBoston Asset Management, a expectativa de valorização do Ibovespa - Índice que mede a valorização dos papéis mais negociados na Bovespa - é de 45% até o final do ano. "Isso torna o investimento no mercado acionário uma boa opção para quem quer conseguir um ganho mais expressivo. Mas a indicação é que apenas quem pode ficar com o dinheiro investido por um longo período, ou seja, acima de dois anos", analisa. Veja no link abaixo algumas recomendações de analistas para a compra de ações. Dólar e fundos cambiais só em casos especiais A forte alta do dólar vem provocando ganhos expressivos nas carteiras dos fundos cambiais. Mas os analistas consideram que o dólar acima de R$ 2,10 não é sustentável e, por isso, o espaço para ganhos com esse tipo de aplicação é muito pequeno. Os analistas recomendam os fundos cambiais apenas para quem tem dívidas em dólar ou está poupando para uma viagem ao exterior, pois, nesse caso, a operação é de hedge, ou seja, proteção contra a alta do dólar. Especialmente agora, a tendência, ao menos teoricamente, é de queda do dólar (leia mais a respeito em link abaixo).