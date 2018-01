Para Temer, Selic vai fechar o ano abaixo de 7%

BELÉM - O presidente Michel Temer afirmou que o processo atual de flexibilização monetária indica a possibilidade de que a taxa básica de juros, a Selic, feche 2017 abaixo dos 7% ao ano. Segundo ele, que repetiu o discurso da retomada do crescimento, não foi sem razão que seu governo está conseguindo reduzir a inflação e ao juros.

Ao falar da volta do emprego, Temer disse que isso indica melhora na economia e voltou a destacar desempenho da Bolsa. "Tudo isso significa confiança e credibilidade", afirmou.

Temer visitou a capital paraense para assinatura de um protocolo de intenções firmado pelos ministros Dyogo Oliveira (Planejamento) e Jungmann (Defesa), com o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, para destinar à Arquidiocese de Belém uma área de 10,8 mil metros quadrados, no bairro de Nazaré. Segundo o presidente a área fará uma religação dos romeiros com a espiritualidade do Cirio de Nazaré.