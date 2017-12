Selo de qualidade protege minoritários A Associação Nacional de Investidores do Mercado de Capitais (Animec) pretende lançar no segundo semestre desse ano um selo de qualidade para as empresas de capital aberto. O objetivo da Associação é identificar as companhias que têm um bom relacionamento com os acionistas minoritários. A idéia de um selo foi motivada pelo grande número de minoritários que registram reclamações na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na busca de seus direitos. "Com o selo, o investidor saberá, antes de comprar uma ação ou participar de um leilão, qual será o tratamento que irá receber", afirma Waldir Luiz Corrêa, presidente da Animec. O processo de análise das empresas começa em agosto Os nove diretores da Associação farão uma análise das empresas de acordo com sete itens preestabelecidos. São eles: 1) política de dividendos; 1) avaliação do balanço; 2) presença de acionistas minoritários no conselho administrativo e fiscal da empresa; 3) regulamento de acordo com as normas da CVM; 4) transparência nas relações com os investidores; 5) qualidade e freqüência das informações repassadas para o acionista; 7) avaliação do comportamento da empresa nos processos de aumento de capital. Com base no estudo de cada empresa, a Animec vai atribuir uma pontuação, que deve variar entre zero e dez. Corrêa informa que ainda não está definido o patamar acima do qual a empresa terá direito ao selo. A lista de companhias que receberão o selo da Animec será divulgada pela Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). "Para o investidor, o selo é importante, pois vai indicar as companhias mais seguras do ponto de vista do tratamento ao minoritário", afirma Corrêa. Bons exemplos no mercado Corrêa cita o caso da Saraiva e da Ultrapar como empresas que deverão receber o selo. Com o objetivo de melhorar o relacionamento com os acionistas minoritários, elas modificaram seus estatutos, igualando a forma de relacionamento da empresa com os minoritários e os controladores. "Foi uma antecipação das leis que estão por vir, no caso, a Lei das S.A.s", explica o presidente da Animec. A Telepar é outro exemplo. A companhia fez uma reestruturação de nove empresas elétricas e reuniu os acionistas de todas elas em uma única companhia. A avaliação dos investidores foi muito boa, de acordo com Corrêa. Ao ser adquirido pelo banco Bradesco, o banco BCN manteve os acionistas informados de toda a operação. Isso deu muita segurança aos investidores. Na época, a CVM não registrou nenhuma reclamação de acionista. Veja na seqüência como foi o processo de reestruturação das ações da Saraiva.