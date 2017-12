Selo Procel: economia de energia chega a 52% Com o objetivo de incentivar a redução do consumo de energia dos equipamentos elétricos produzidos no País, foi criado em 1993 o Selo Procel de Economia de Energia, que é regulamentado pelo Programa de Combate ao Desperdício de Energia Elétrica (Procel) e coordenado pelo Ministério das Minas e Energia e pela Empresa Brasileira de Eletricidade (Eletrobrás). Segundo levantamento realizada pela Inmetro, nestes 18 anos do PBE, os refrigeradores de duas portas, por exemplo, tiveram uma redução de até 52% no consumo de energia e os refrigeradores de uma porta uma redução no consumo de até 30%. No caso dos aparelhos de ar condicionado, a estimativa do coordenador do PBE é de que o programa vem conseguindo uma eficiência de 30% a 40% de consumo de energia nos novos compressores rotativos, em comparação aos compressores antigos, chamados alternativos. No geral, incluindo todos os produtos que estão no programa do governo, desde 1994, o Selo Procel foi responsável pela economia de energia da ordem de 1,2 bilhão de kilowats por hora (kWh). Essa energia é suficiente para abastecer todo o setor comercial do Estado de Santa Catarina pelo período de um ano, segundo dados da Eletros. Os produtos que são etiquetados com o selo Procel são: refrigeradores de 1 porta e combinados, freezers verticais e horizontais, condicionadores de ar, motores elétricos de indução, chuveiros elétricos e coletores solares planos. Veja no link abaixo a relação completa dos produtos, com os modelos e marcas disponíveis no mercado. Os critérios para a concessão do selo são estabelecidos por uma comissão de análise técnica, cujo trabalho é coordenado pelo Procel em conjunto com técnicos do PBE. A finalidade do selo é reconhecer os equipamentos elétricos que são utilizados em grande escala pela população e que apresentam os melhores níveis de eficiência energética ou o menor consumo de energia elétrica dentro de suas categorias. Os produtos com maior eficiência energética são premiados com o selo Procel. Veja nos links abaixo algumas dicas para reduzir o consumo de energia em sua residência. Além disso, entenda a etiqueta de eficiência energética para conhecer a eficiência energética dos eletrodomésticos.