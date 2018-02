Selo vai identificar produtos orgânicos no Brasil Os produtos orgânicos passarão a contar com um selo nas embalagens a partir do próximo ano. A informação foi divulgada pelo Ministério da Agricultura, que publicou hoje uma portaria no Diário Oficial para regulamentar o uso do instrumento. O selo integra o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica (SISOrg) e sua utilização está condicionada à avaliação de conformidade do processo produtivo.