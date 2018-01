Sem acordo com Mercosul, cresce interesse da UE pela Ásia As dificuldades de se estabelecer um acordo de livre comércio entre Mercosul e União Européia já demonstraram implicações mais sérias do que se pensava. Não apenas os benefícios da aproximação vêm sendo retardados, mas o bloco sul americano está perdendo espaço na agenda prioritária do europeu para a Ásia, explicou o Embaixador da União Européia para o Brasil, João Pacheco. "A Ásia é muito importante porque tem crescido mais e tem potencial de crescimento maior", disse o embaixador Pacheco, em visita à Câmara Americana de São Paulo, onde participou da reunião do comitê estratégico de Business Affairs, segundo nota divulgada pelo site http://www.amcham.com.br. Pacheco ressaltou a evolução das relações do bloco da União Européia com o País nos últimos anos, mas não deixa de lado uma avaliação crítica do papel brasileiro à frente do Mercosul, nem da opção do governo Lula pelo padrão japonês de televisão digital, "decepção" que deve implicar em parcos investimentos europeus no Brasil a partir de agora. Perguntado sobre as possibilidades de um acordo entre o Mercosul e a União Européia, o Embaixador Pacheco disse "ter expectativas muito boas, mas não estabelecemos prazos para fechar acordos. Há interesse da parte do Mercosul em fechar acordo conosco, o que é bom, e continuamos interessados em fechar com o Mercosul. Estamos também virados mais para a Ásia, mas isso não quer dizer que deixamos a América do Sul e o Mercosul para trás".