Sem acordo, greve na Air France continua O Sindicato Nacional de Pilotos de Linhas (SNPL) anunciou que a greve na Air France deve continuar até amanhã, depois que suas bases recusaram o compromisso oferecido pelo governo sobre a idade de aposentadoria, questão que está na origem do protesto. A greve teve início na sexta-feira e suspendeu cerca de metade dos vôos com conexões européias e com o norte da África. Nos vôos intercontinentais, a paralisação chegou a 35%.