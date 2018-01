Sem acordo, projeto do Simples deve ir à Comissão de Finanças O colégio de líderes da Câmara, reunido novamente hoje à tarde, não conseguiu chegar a um acordo sobre o mérito e o prazo para votação do projeto da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, conhecido como Super Simples. O próprio presidente da Câmara, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), que ontem havia proposto ao relator da matéria, Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), que apresentasse seu relatório diretamente em plenário, hoje recuou e sugeriu que as emendas recebam parecer na Comissão de Finanças e Tributação, antes de seguir para o plenário. "Se o governo ficou calado sobre o prazo de votação, é porque não sabe o que quer fazer", criticou o líder do PFL na Câmara, Rodrigo Maia (RJ), ao término da reunião de líderes. Segundo o relator, o Ministério da Fazenda já teria concordado com as alíquotas do Simples para as empresas do setor comercial e industrial, mas não está concordando com a ampliação da lista de segmentos da área de serviços que passarão a ter direito ao enquadramento no Simples. É o caso, principalmente, do setor de construção civil. Anteriormente, em reunião realizada hoje de manhã entre os líderes e o relator, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, que dela participou, teria defendido a exclusão da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamentos dos prestadores de serviços da cesta de tributos pagos de forma conjunta pelos beneficiários do Simples. Construção civil No caso da construção civil, estima-se que, em média, a contribuição previdenciária seja da ordem de 8% do faturamento, enquanto pela proposta do relator, ela seria reduzida para cerca de 5% em média, conforme o nível de faturamento. Além disso, o governo também não concorda com a proposta do relator de reparcelar as dívidas das micro e pequenas empresas para que elas possam aderir ao Super Simples. Esse reparcelamento, de acordo com o relatório preliminar, teria o mesmo formato do Refis (180 meses de prazo), mas se restringiria apenas aos potenciais beneficiários do novo sistema. "Vai começar vida nova no País. Para este momento inaugural, estamos parcelando as dívidas para permitir a adesão", justificou Hauly, argumentando que o Super Simples vai incluir na formalidade cerca de 15 milhões de novos contribuintes. "Todo mundo tira benefício político disso, inclusive o presidente Lula", afirmou.