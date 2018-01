Sem atuação do BC, dólar chega a R$ 2,5560 Sem a presença do Banco Central no mercado de câmbio, a moeda norte-americana mantém novamente tendência de queda nesta quarta-feira. O dólar abriu hoje em queda e operou no terreno negativo durante toda a manhã. Por volta das 13h30, era cotado a R$ 2,5560 para a venda ? patamar mínimo até este horário ?, com queda de 0,70% na comparação com a véspera. Com este ritmo, este será o 14º dia útil de queda para a moeda norte-americana. Ou melhor: 14 dias sem altas, se considerado o fechamento "estável" da última segunda-feira. Na mínima do dia, bateu os R$ 2,5560. Na máxima, chegou a R$ 2,5650. O Banco Central vinha atuando constantemente no mercado de câmbio. A atuação se dava por meio da compra de dólares. Diminuindo a oferta da moeda, o BC pretendia reduzir a apreciação do real frente ao dólar. Regra geral, com o real mais caro, as exportações do País ficam mais caras, o que reduz a competitividade dos produtos brasileiros. Se o País passa a exportar menos, há uma queda do saldo comercial, o que prejudica o resultado das contas do governo .entre outros objetivos, o BC visava, portanto, garantir que as exportação brasileiras não diminuíssem.