Sem aumento dos combustíveis, refinarias privadas diminuem a produção As duas refinarias privadas brasileiras, Manguinhos e Ipiranga, diminuíram o ritmo de produção para reduzir o prejuízo que vêm tendo em suas operações. Com o petróleo batendo nos US$ 30 o barril e o dólar acima dos R$ 3,00, as duas empresas trabalham com matéria-prima mais cara que o produto final, já que não podem aumentar os preços dos combustíveis sem que a Petrobras o faça. A refinaria de Manguinhos - controlada pelos grupos Repsol-YPF, da Espanha, e Peixoto de Castro - perde entre R$ 0,06 e R$ 0,07 por litro produzido, nos cálculos de um de seus executivos. A perda mensal, diz, gira em torno de R$ 4 milhões. Por isso, a empresa reduziu sua capacidade de produção de 15 mil para 10 mil barris de petróleo processados por dia e adiou o programa de investimentos na ampliação da capacidade de refino, orçada em US$ 100 milhões. O problema das empresas deriva da decisão da Petrobrás de esperar o câmbio se acalmar para mexer no preço dos combustíveis - a estatal controla 98% do mercado e dita os preços. Desde o último reajuste, anunciado em 1.º de julho, o preço da gasolina já subiu 15,54%, em reais, no mercado internacional, impulsionado pelas altas do petróleo e do câmbio. Segundo uma trading que trabalha para a estatal, a alta do diesel foi ainda maior, 21,32%. Neste caso, há perdas também nas operações da Petrobrás, que importa cerca de 20% do consumo nacional a um preço mais alto que o de venda. Segundo os cálculos da trading, o preço do diesel importado é 19% maior que o valor de venda do produto no Brasil. As tradings também se sentem prejudicadas com a manutenção dos preços, pois não podem importar produtos. "Os preços, principalmente do diesel e do gás liquefeito de petróleo (GLP), estão artificialmente baixos", concorda o consultor Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infra-Estrutura (CBIE). Segundo ele, os prejudicados poderiam acusar a Petrobrás de dumping, pois a empresa vem segurando os preços da gasolina e do diesel. "Mas na prática é uma decisão de governo, e é difícil que alguém conteste", ponderou. A Refinaria Ipiranga não quis se manifestar sobre o assunto, mas fontes do mercado garantem que também cortou produção. Segundo um executivo do setor, a empresa estaria cancelando cargas de petróleo importado contratadas antes da crise. Ipiranga e Manguinhos tinham, até agosto, uma garantia de margem mínima de ganhos, segundo o período de transição para a abertura do setor. A transição acabou no dia 6 de agosto.