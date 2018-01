Sem barreiras, Brasil pode exportar 30% a mais As exportações de produtos brasileiros que sofrem a ação de barreiras não-tarifárias nos Estados Unidos podem crescer 30% se esses mesmos entraves forem eliminados nas negociações para a Área de Livre Comércio das Américas (Alca). A estimativa está no resultado preliminar de um estudo que está sendo conduzido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) sobre o impacto das barreiras dos EUA nas vendas brasileiras. Os produtos que mais sofrem com essas restrições pertencem ao agronegócio - açúcar, álcool, fumo e suco de laranja - e à siderurgia. O levantamento completo deve ser divulgado dentro de um mês, segundo o diretor da Fiesp, Mauro Mugnaini. A entidade revisou, incluindo dados do ano 2000, os resultados de um estudo inicialmente publicado no primeiro semestre sobre as perdas do Brasil com a Alca. Segundo os novos dados, levando-se em consideração uma desgravação tarifária de 100% e desconsiderando-se as barreiras não-tarifárias, o Brasil passaria a registrar um déficit de US$ 946 milhões com a Alca, contra um superávit de US$ 1,2 bilhão sem a Alca, registrado em 2000. Em compensação, o resultado total da balança comercial cairia de US$ 3,65 bilhões em 2000 para US$ 1,150 bilhão, se concluída a Alca. Os dados mostram que, com o acordo, o Brasil deixaria de importar de parceiros fora do bloco e elevaria suas compras dentro da Alca. Os Estados Unidos são o país que teria mais ganho líquido com a Alca, passando a registrar um saldo positivo de US$ 2,668 bilhões por ano com a região. O México teria uma perda líqüida de US$ 585 milhões por ano, e a Argentina, de US$ 290 milhões. O estudo da Fiesp também foi criticado pelo ministro Amaral como sendo extremamente pessimista. Isso porque leva em conta um cenário nada plausível de redução tarifária total já no começo de vigência do acordo. É pouca a probabilidade disso acontecer, pois serão negociados prazos diferentes de redução tarifária para os setores mais sensíveis. De acordo com Mugnaini, a Alca negociará a liberalização de 5.480 produtos. Ele admitiu que, de fato, trata-se apenas de uma simulação, pois não se sabe como será o formato do acordo. E, reiterou, a importância complementar do trabalho que a Fiesp desenvolve sobre o impacto das barreiras não-tarifárias nas exportações brasileiras.