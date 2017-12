Sem cobrança da assinatura, Telefônica ameaça aumentar tarifas O presidente da Telefônica, Fernando Xavier, considerou inconstitucional a decisão da Câmara Legislativa do Distrito Federal que acabou com a cobrança da assinatura básica da telefonia fixa e de taxas mínimas de outros serviços como energia, água, gás e televisão a cabo. "Trata-se de matéria de âmbito federal que não pode ser definida por lei estadual", afirmou Xavier, após encontro com o secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, Daniel Goldberg. Ele destacou ainda que, se for aprovado o fim da assinatura, a arrecadação terá de ser transferida para outros itens da cesta de tarifas, como o pulso e a habilitação. Segundo ele, o contrato de concessão prevê o equilíbrio econômico-financeiro da atividade. Proposta para todo o País A decisão da Câmara Legislativa é válida somente para o Distrito Federal, mas existe na Câmara dos Deputados projeto de lei que propõe a mesma medida para todo o Brasil. De acordo com Xavier, a assinatura é uma tarifa e corresponde à prestação de um serviço e a investimentos que foram feitos e que estão à disposição do uso público. Este seria, segundo ele, um conceito adotado no mundo inteiro. "O que pode acontecer é desestruturar esse modelo econômico, com conseqüências que talvez não estejam sendo visualizadas neste momento", afirmou. "A assinatura retrata a estrutura desse tipo de prestação de serviço." Xavier disse ainda que o eventual fim da cobrança da assinatura básica poderia comprometer a universalização dos serviços de telefonia fixa. Segundo ele, somente foi possível alcançar uma penetração dos serviços de 33% no Estado de São Paulo com o atual modelo econômico, que prevê a cobrança da assinatura.