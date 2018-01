Sem contar juros, governo economiza R$ 5,6 bi em novembro As contas do setor público (governo federal, Estados, municípios e empresas estatais) apresentaram em novembro um superávit primário de R$ 5,605 bilhões. No mesmo mês de 2005, o resultado das contas do setor público foi superavitário em R$ 3,55 bilhões. O resultado primário não leva em conta as despesas com juros. No acumulado do ano, o superávit acumulado já é de R$ 96,597 bilhões, o equivalente a 5,09% do Produto Interno Bruto (PIB). O valor está acima da meta do superávit primário de 4,25% do PIB. No mesmo período do ano passado (janeiro a novembro) o superávit acumulado estava em R$ 98,605 bilhões, o equivalente a 5,6% do PIB. Em 12 meses, o superávit até novembro subiu para R$ 91,497 bilhões, o equivalente a 4,41% do PIB. Até outubro, o superávit em 12 meses estava em 89,442 bilhões, o equivalente a 4,33% do PIB. O superávit de novembro superou as estimativas do mercado financeiro, que eram entre R$ 1,8 bilhão a R$ 4 bilhões. Dívida x PIB A dívida líquida do setor público caiu, em novembro ante outubro, de 49,5% para 49,3% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo o Departamento Econômico (Depec) do Banco Central. Em valores absolutos, a dívida líquida em novembro aumentou de R$ 1,042 trilhão para R$ 1,047 trilhão. A estimativa feita pelo chefe do Depec, Altamir Lopes, em novembro, era de que a dívida líquida ficaria estável em novembro e terminaria 2006 um pouco acima de 50% do PIB. De acordo com a nota do Depec, a dívida líquida já apresentou uma queda de 2,2 pontos porcentuais do PIB, em relação ao final de 2005, quando a dívida estava em 51,5% do PIB. "Contribuíram favoravelmente para essa redução o superávit primário, com 4,5 pontos porcentuais do PIB; o efeito do crescimento do PIB valorizado, com 4,3 pontos porcentuais; o ajuste decorrente da valorização cambial de 7,4% acumulada no ano, com 0,3 ponto porcentual; e as privatizações, com 0,1 ponto porcentual", diz a nota divulgada nesta sexta-feira pelo Depec. No sentido oposto, a apropriação de juros contribuiu para aumentar a dívida em 6,9 pontos porcentuais do PIB. O Depec também registrou que a dívida bruta do governo geral (governo federal, INSS, governos estaduais e municipais) fechou novembro em R$ 1,539 trilhão. O valor corresponde a 72,5% do PIB. Em outubro, a dívida bruta estava em R$ 1,514 trilhão, que equivaliam a 71,8% do PIB. De acordo com o Depec, o aumento foi influenciado pelo crescimento da dívida mobiliária do Tesouro Nacional em mercado. Estatais O resultado positivo das contas do setor público foi puxado em novembro pelo resultado das empresas estatais federais. Segundo dados divulgados pelo Banco Central, as empresas estatais federais apresentaram em novembro o superávit primário de R$ 2,833 bilhões. Em outubro, essas empresas haviam registrado um déficit primário de R$ 715 milhões. As empresas estatais estaduais apresentaram em novembro um superávit primário de R$ 261 milhões e as estatais municipais, R$ 20 milhões. Reunidas, as empresas estatais contribuíram com um superávit de R$ 3,115 bilhões em novembro, ante um déficit de R$ 401 milhões, em outubro. Os governos regionais (Estados e municípios) também apresentaram resultado positivo: superávit primário de R$ 2,567 bilhões, em novembro. Enquanto as contas dos Estados tiveram superávit de R$ 2,287 bilhões, as dos municípios foram positivas em R$ 279 milhões. O resultado das estatais e dos governos regionais compensou o déficit primário registrado nas contas do governo central de R$ 76 milhões. Em outubro, as contas do governo central haviam apresentado superávit primário de R$ 7,767 bilhões.