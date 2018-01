Sem crédito, médias empresas lutam para sobreviver

A crise chegou para todos, mas um grupo de empresas que ganhou escala nos últimos anos, porém ainda não estão com gestão totalmente profissionalizada, mostra-se mais vulnerável neste momento de vendas em baixa e aperto do crédito. Consideradas até pouco tempo atrás a “mola propulsora” do crescimento econômico, as médias empresas – indústrias, varejistas e prestadoras de serviços que geralmente têm controle familiar e faturam de R$ 20 milhões e R$ 500 milhões por ano – agora se veem ameaçadas pela turbulência econômica que não parece ter data para terminar.

“Se as médias começarem a quebrar, como já está acontecendo, virá a tragédia do desemprego para o Brasil”, diz Marcelo Gomes, sócio-diretor da consultoria Alvarez & Marsal, especialista em recuperação de negócios em crise. Segundo levantamento feito em 2015 pela área corporativa do HSBC, há 7,7 mil negócios do gênero no País, que respondem por 13,7% do total nacional de empregos.

Grandes bancos hoje oferecem a negócios que faturam centenas de milhões de reais as mesmas condições de microempresários – Itaú, Bradesco e Santander trabalham, por exemplo, com a categoria PME (que junta micro, pequenas e médias empresas sob um só “teto”). Os balanços desses bancos refletem a gravidade da situação atual dos pequenos e médios negócios. No Itaú, a inadimplência das PMEs é 277% maior do que a das grandes companhias; no Bradesco, a diferença é de 1.000% e os calotes chegam a superar os das pessoas físicas.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Santander, diz o diretor de empresas e instituições Ede Viani, são consideradas empresas médias as com receita entre R$ 20 milhões e R$ 200 milhões. Ele explica que esses negócios são atendidos em espaços específicos, e não nas agências. No que se refere aos juros, contudo, fontes dizem que não há distinção entre pequenas e médias. “O custo (de financiamento) está maior, até mesmo para as empresas grandes”, frisa Viani.

As taxas de juros para refinanciar empresas médias hoje encosta em 20% ao ano. É o que ocorreu com o empresário Vanoil Pereira, dono da empresa de calçados Passarela. Depois de investir para ampliar o e-commerce da marca, ele se viu sem caixa para enfrentar o período de vendas magras. Resultado: está em fase de renegociação com cinco instituições. Em um dos alongamentos, o juro anual ficou em 17%.

Saída. O que Pereira e outros empresários em dificuldades tentam fazer é garantir que a renegociação de seus débitos seja feita por via extrajudicial. “As empresas querem evitar a todo custo a recuperação judicial”, diz Gomes, da Alvarez & Marsal. Fontes dizem que essa saída hoje é vista como uma “sentença de morte” pelos credores.

Apesar disso, nos últimos meses, varejistas como Barred’s (roupas femininas), BMart (brinquedos) e GEP (dona da Luigi Bertolli, da Cori e da representação da Gap no Brasil) tiveram de pedir recuperação judicial, que garante um período de seis meses para negociar com credores.

“As empresas sempre acham que vão sobreviver à crise e só buscam ajuda quando a situação está insustentável”, diz a advogada Juliana Bumachar, sócia do Bumachar Advogados Associados. Segundo a especialista, as médias só buscam ajuda quando a recuperação judicial já é praticamente inevitável.

É o caso da catarinense Indigo Jeans, que fatura R$ 70 milhões e sofre com o alto endividamento. A têxtil mudou a gestão e contratou Luis Paiva, da Corporate Consulting, para fazer reestruturação financeira e operacional. A nova direção chegou em janeiro, mas, segundo apurou o Estado, a avaliação é que as chances de sucesso seriam maiores se a troca de gestão tivesse sido feita seis meses antes. Com 500 funcionários, a têxtil, que tem marca própria e é fornecedora da Renner, tenta reativar as exportações para aproveitar o dólar alto. Como muitas empresas do mesmo porte, ela tem só uma saída: correr contra o relógio.

Incerteza política preocupa empresas de gestão familiar

As empresas com administração familiar estão preocupadas com o futuro. Uma pesquisa feita pela KPMG mostra que 58% dos empresários estão preocupados com as incertezas políticas e 48% com a perda de rentabilidade. Foram ouvidos 201 empresários de 16 Estados. O mesmo caminho aponta uma pesquisa feita com empresas familiares pela consultoria PwC entre 2012 e 2015. Há quatro anos, 62% olhavam com preocupação a economia do País, índice que subiu para 71% na pesquisa mais recente.

Em 2012, 70% sentiam que a empresa era saudável o suficiente para passar por turbulência sem cortar empregos; agora, esse porcentual caiu para 49%. “O cenário desses negócios, agora, é um só: preservar o caixa. Nesse momento de dificuldades, não há nada a fazer. É preciso cortar custos”, diz o sócio da PwC, Carlos Mendonça.