Sem dinheiro, emprego ou confiança, como consumir? Raros levantamentos mostram com tanta crueza a situação financeira dos consumidores como a Pesquisa Pulso Brasil Fiesp/Ciesp realizada na segunda quinzena de julho pela empresa Ipsos. Por falta de dinheiro, porque os preços subiram muito, porque o desemprego atingiu a família ou porque já não é possível pagar as dívidas, as 1.200 pessoas consultadas revelaram menos disposição de consumir neste semestre. E como os indicadores econômicos se deterioraram no último bimestre, se a pesquisa fosse feita agora os resultados poderiam ser ainda piores.