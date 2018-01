Sem dinheiro, argentino deixa carro na garagem e usa bicicleta A crise econômica argentina tem efeitos peculiares no cotidiano dos habitantes deste país. Segundo o Instituto de Serviço e Educação do Trânsito (ISEV), por causa da profunda recessão que assola o país e da disparada no preço dos combustíveis, em 2002 circularam 30% a menos de automóveis pelas ruas e estradas argentinas, em comparação com o ano 2001. Mas, como há males que vêm para bem, graças à queda na circulação de automóveis, o número de mortes por acidentes de trânsito caiu 15% no ano passado, em relação a 2001. Segundo Eduardo Bertotti, diretor do ISEV, enquanto que em 2001 um automóvel fazia uma média de 13 mil quilômetros por ano, em 2002 - com os argentinos com menos dinheiro no bolso por causa da crise e o aumento dos preços dos combustíveis e outros insumos - não chegou a 10 mil. Em média, morreram 20 pessoas por dia em acidentes de trânsito no ano passado, enquanto que em 2001 faleciam 23 diariamente. Mas a crise também causou problemas. Sem poder colocar o carro nas ruas e sem dinheiro para o ônibus, milhares de argentinos começaram a deslocar-se em bicicletas. Até o aprofundamento da crise, este meio de transporte era pouco freqüente nas ruas das principais cidades do país. Isso causou um aumento dos acidentes de pessoas que andam em bicicletas. Em 2002, em comparação com 2001, estes acidentes - a maioria mortais - aumentaram 6%. Missão Já David Hawley, porta-voz do Fundo Monetário Internacional (FMI), anunciou que no dia 8 de janeiro a diretoria do organismo financeiro se reunirá para discutir o pedido argentino de um acordo financeiro transitório. Segundo Hawley, "depois dessa reunião, o FMI mandaria uma missão à Buenos Aires, para discutir o acordo com as autoridades argentinas". O governo tem pressa de conseguir um acordo com o Fundo, já que no dia 17 deste mês, precisaria desembolsar US$ 1 bilhão para o pagamento de uma dívida que possui com o próprio organismo financeiro. O governo calcula que o FMI concederá um acordo transitório, válido até meados deste ano, que refinancie as dívidas que o país possui nesse período com o organismo financeiro. O novo - e definitivo - acordo seria assinado somente com o novo governo, que será escolhido nas eleições presidenciais de abril e que tomará posse em maio. O presidente Eduardo Duhalde declarou que tem a certeza de que o acordo com o Fundo será assinado ainda em janeiro. As negociações com o FMI não foram fáceis. O governo argentino está tentando fechar um acordo com o organismo desde março do ano passado.