Sem escritura, valor de imóvel deve ser devolvido O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que o valor pago por um casal na compra de imóvel deveria ser devolvido, uma vez que a viúva do antigo proprietário se recusava a entregar a escritura definitiva do apartamento. A decisão beneficiou o casal Evelise e André del Lucchese, que deverá receber valor equivalente ao praticado atualmente pelo mercado imobiliário. Em setembro de 1981, o casal negociou com Leão Schechtmann Neto a compra do apartamento em que moram. O pagamento foi feito e o proprietário transferiu a posse do imóvel. Porém, como havia uma relação de amizade entre as duas partes, a escritura não foi entregue e a transação não foi documentada. Em fevereiro do ano seguinte, o antigo proprietário faleceu e a viúva não reconheceu o negócio, exigindo a desocupação do imóvel. O casal recorreu à Justiça. Em julho de 1984, a viúva e o casal entraram em acordo. Ela ficou de entregar o imóvel após o fim do inventário se o casal pagasse a mais pelo apartamento. O pagamento foi feito pela segunda vez à espera de que a escritura definitiva de compra e venda seja lavrada. Porém, em fevereiro de 1989, o casal recebeu uma notificação de que o acordo era nulo - a viúva não havia assinado - e eles tinham 30 dias para sair do apartamento. Para garantir a permanência no imóvel, o casal entrou no processo de inventário alegando que a ocupação do imóvel era legítima, uma vez que a viúva havia recebido o valor estipulado no acordo, sem ressalvas. Na Justiça, eles pediram a conclusão do inventário e da partilha de bens, bem como a concessão da escritura de compra e venda e pagamento de indenização pelos eventuais prejuízos que sofreram. Como os filhos do antigo proprietário ficaram com 50% do imóvel, o Tribunal de Justiça determinou apenas que o valor recebido pela viúva fosse pago ao casal. Ambos recorreram ao STJ que reconheceu o direito de indenização do casal por terem pago duas vezes pelo mesmo bem. Eles receberão uma quantia equivalente ao valor atual de mercado do imóvel.