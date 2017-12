Sem estelionato

Lula ou mais provavelmente seu plano B, Alckmin, Doria, Ciro, Marina, Bolsonaro e agora Meirelles. A cada dia que passa, mais estica a lista de candidatos a candidatos à Presidência da República em 2018. Uns ainda procuram um partido para chamar de seu, outros tentam disfarçar sua cobiça pela cadeira de Temer, mas todos já se articulam para a campanha eleitoral, independentemente das regras que venham a vigorar lá na frente. Assentada a poeira das escolhas partidárias, e confirmadas as candidaturas, entrarão em cena as grandes interrogações resumidas a “quem vai fazer o que”. E a grande dúvida, à exceção óbvia de Meirelles, é como cada um deles pretende administrar o monumental imbróglio das finanças públicas, que certamente vai delimitar a ação de quem estiver no comando do Planalto.

É fato que, no Brasil, explicitar programa de governo nunca foi o forte dos políticos. Assim como se informar sobre isso nunca foi o forte dos eleitores. Há uma crença de que programa de governo é mera formalidade e só no poder é possível identificar o que se vai fazer. O caso mais emblemático é o das eleições de 2014, com a candidata à reeleição Dilma Rousseff acusando os adversários de adotar as medidas de ajuste que ela mesma tentaria aplicar, no minuto seguinte à sua posse. Um exemplo gritante de estelionato eleitoral, que foi atacado pelas alas mais à esquerda da coalização e acabou virando munição para os oposicionistas de então – que, por sua vez, patrocinaram a tramitação de pautas-bomba no Congresso, na área fiscal, numa virada radical em relação ao que o partido defendia historicamente.

Por enquanto, oposicionistas de agora e até integrantes da base de Temer sentem-se à vontade para criticar a errática política fiscal do governo – que acabou se perdendo em meio às pressões do Congresso, reforçadas depois das flechadas de Rodrigo Janot. Mais ainda, questionam o roteiro de revisão da meta fiscal, as idas e vindas em relação a aumento de impostos, o atabalhoado plano de privatizações. E o desequilíbrio das reformas. Como vai ser, no entanto, quando a disputa se afunilar e ficar mais claro quais serão os candidatos com real possibilidade de levar a Presidência? A bomba fiscal está armada e não há esquadrão capaz de desmontá-la sem nenhum impacto à volta, como nos filmes de aventura de Hollywood. Mesmo a meta de um rombo fiscal de R$ 159 bilhões, fixada para este e para o próximo ano, corre riscos e põe outra vez em pauta o expediente do bloqueio de gastos, apesar das visíveis obstruções no funcionamento da máquina pública.

A dívida pública já está em R$ 3,34 trilhões, deve fechar o ano além de 75% do PIB e pode superar os 90% a partir de 2023. Para reduzir seu peso, a equipe econômica pressiona o BNDES a devolver R$ 180 bilhões ao Tesouro, em 2017 e 2018, e os dirigentes do banco falam até em apelar para o TCU contra essa ordem – mais um “cabo de guerra” dentro da arena de Temer. A ameaça de que logo vai faltar dinheiro para pagar as aposentadorias pode conter algum exagero, talvez com a intenção de empurrar o Congresso para tocar em frente a reforma da Previdência. Mas que a trajetória é perigosa não há dúvida.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não se espera, obviamente, que na campanha os candidatos detalhem quais instrumentos de política econômica usarão para romper esse circuito. Mas não vai dar para escapar de algumas perguntas incômodas: 1) Será necessário aumentar os impostos atuais ou criar novos? 2) O Imposto de Renda do topo da pirâmide é imexível? 3) Alternativas heterodoxas, como tributação de lucros e dividendos e imposto sobre herança, serão consideradas? 4) De quais estatais/órgãos públicos o governo deverá abrir mão? 5) A reforma da Previdência é essa que está aí ou poderá ficar mais ampla, incluindo, por exemplo, o Judiciário?

Os mais otimistas acreditam que o aprendizado de 2014 abrirá espaço para um debate mais racional, que combine recuperação da economia com o novo perfil do Estado brasileiro, chegando, em última instância, às reformas e à privatização. Para os mais pessimistas, porém, a corrupção deslavada, traduzida na imagem do apartamento “mobiliado” com malas de dinheiro vivo, tende a ser entendida por uma boa parcela do eleitorado como uma barreira a qualquer proposta que, na sua visão, implique mais sacrifícios à população. Fugir de um novo estelionato eleitoral é o desafio.

JORNALISTA