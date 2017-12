Bovespa recua de 1,1% com preocupações sobre a Grécia

A Bovespa recuou durante toda a sessão de hoje, em um dia marcado pela liquidez reduzida e pelas preocupações sobre o futuro da Grécia na zona do euro. Sem uma definição sobre o acordo do país com seus credores, os investidores preferiram vender ativos de maior risco, como as ações.

O Ibovespa cedeu 1,10%, aos 52.519,40 pontos. Na semana, o índice recuou 2,77% e, no mês até agora, acumula baixa de 1,06%. O giro financeiro foi de apenas R$ 2,898 bilhões, em função do feriado nos EUA, que manteve as bolsas e o mercado de títulos fechado. Foi o pior giro desde 26 de dezembro do ano passado, logo após o Natal. À tarde, com as Bolsas europeias já encerradas, a Bovespa perdeu de vez qualquer referência externa.

Internamente, os profissionais do mercado lembraram que o dia foi de agenda fraca e, ao mesmo tempo, o noticiário mais recente sobre o Brasil não inspira tanta confiança na economia. No exterior, as preocupações sobre a Grécia - que terá um momento-chave neste fim de semana - sugeria a busca por ativos mais seguros, como o dólar, em detrimento das ações.

Os papéis ON da Petrobrás despencaram 5,06% e os PN caíram 4,63%, com o recuo do petróleo em Londres e notícias de que a Polícia Federal calcula em R$ 19 bilhões os prejuízos da estatal em desvios investigados pela Lava Jato. Também chamaram a atenção alguns comentários do ex-presidente Luiz Inácio Lula na 5ª Plenária Nacional da Federação Única dos Petroleiros (FUP). Numa alusão a times de futebol do Rio, Lula disse que a crise da empresa é como a de Flamengo ou Vasco: está ruim, mas pode melhorar. Ele também pediu que os petroleiros não deixem suas reivindicações de lado. "O governo compreende que os trabalhadores têm que lutar pra melhorar de vida e a Petrobrás tem capacidade de negociar, desde que a negociação seja madura". Ele argumentou que as manifestações trabalhistas não desgastam o governo de sua sucessora Dilma Rousseff.

Vale ON caiu 2,16% e Vale PNA teve baixa de 1,95%, em sintonia com o recuo do minério de ferro no exterior e após a divulgação de dados considerados ruins da economia da China - um dos grandes compradores globais de minério de ferro.