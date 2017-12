Sem força, Bovespa acompanha queda da Nasdaq O mercado de ações ficou travado esta manhã, sem volume financeiro para sustentar os negócios. Há pouco, o Ibovespa caía 1,50%, acompanhando o mercado norte-americano, onde a Nasdaq recuava mais de 1%. O volume financeiro de R$ 153,7 mi projeta para o dia giro próximo de R$ 400 mi. Um operador experiente resumiu com a seguinte frase o comportamente do mercado esta manhã: "Parece emenda de feriado". De todos os balanços referentes ao ano passado divulgados hoje pela manhã, o mais bem recebido pelo mercado foi o do Bradesco. As ações preferenciais do banco chegaram a subir mais de 3%, liderando o ranking das maiores altas, mas devolveram o ganho no fim da manhã. Bradesco PN operava agora há pouco estável. Já os balanços das empresas de telefonia não foram bem recebidos, especialmente o da Embratel. As ações PN e ON da Embratel lideram o ranking de maiores perdas, com queda de 5,08% e 4,44%, respectivamente.