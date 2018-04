Sem gratificações, banqueiros ingleses cobram salários maiores

Destacados executivos de Londres reivindicam agora aumentos salariais de até 10% como compensação pelas restrições impostas ao pagamento de gratificações após a crise financeira. Veja também De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise A afirmação foi feita ao jornal The Independent por Shaun Springer, diretor-executivo da empresa Napier Scott, especializada no recrutamento de executivos do setor financeiro na Europa, África e Oriente Médio. "Os salários-base estão aumentando atualmente entre 5% e 10% para compensar a queda dos outros tipos de remuneração", explica Springer, acrescentando que as gratificações pagas aos banqueiros se reduziram em até 80%. "Antes, ganhavam entre 112 mil euros e 168 mil euros e cobravam gratificações que podiam multiplicar em dez vezes estes valores, mas agora há uma tendência a pagar salários de 336 mil euros e complementá-los com bônus que só duplicam ou triplicam essa quantidade", avalia.