Sem motorista Você andaria num carro sem motorista? Os veículos autônomos prometem causar uma mudança no mercado de transporte comparável ao lançamento do Ford T, no começo do século passado. Participam dessa corrida tanto montadoras, como Nissan e Tesla Motors, quanto empresas de tecnologia, como Google e Uber. A expectativa é que esses carros comecem a chegar ao mercado em 2020.