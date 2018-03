Sem negócios nos EUA, dólar opera em alta e Bolsa sobe O dólar comercial iniciou o dia em alta, cotado a R$ 3,1380 na ponta de venda dos negócios. Às 12h13, a moeda norte-americana é vendida a R$ 3,1420, em alta de 0,51% em relação às últimas operações de quarta-feira. Até este horário, o dólar oscilou entre a máxima de R$ 3,1450 e a mínima de R$ 3,1350. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 0,36%. No mercado de juros futuros, as taxas estão em alta. Os contratos com vencimento em janeiro de 2005, com juros pós-fixados, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagam taxa de 17,260% ao ano, frente à taxa de 17,160% ao aon na quarta-feira. Os mercados norte-americanos estão fechados nesta sexta-feira, por causa do funeral do ex-presidente Ronald Reagan. Portanto, o dia será caracterizado pela liquidez estreita (baixo volume de negócios), o que sempre pode dar margem a oscilações maiores de preços. Porém, o mau humor com que o mercado encerrou os negócios na quarta-feira, antes do feriado, pode prevalecer pelo menos nas primeiras horas de negócios hoje. O leilão títulos cambiais na quarta-feira mostrou que os investidores estão em busca de hedge (proteção em moeda norte-americana). Ou seja, com uma demanda maior do que a oferta, a cotação do dólar deve seguir pressionada. Os investidores também permanecem atentos ao rumo das taxas de juros nos Estados Unidos. As últimas declarações do presidente do banco central (Federal Reserve), Alan Greenspan, sinalizaram que a alta das taxas pode ser mais agressiva do que se esperava. Além disso, permanece a preocupação com o preço do petróleo, que nesta sexta-feira iniciou o dia praticamente estável.