Sem novidades, mercados abrem cautelosos O mercado financeiro retoma os negócios nesta segunda-feira com o mesmo tom cauteloso verificado na semana passada, especialmente depois da divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). O noticiário do fim de semana não trouxe novidades relevantes. Os focos de atenção do mercado hoje serão a divulgação da pesquisa eleitoral feita pelo instituto Sensus à pedido da Confederação Nacional dos Transportes, o fim do feriado bancário na Argentina, o comportamento dos papéis da dívida soberana do País (que apontou aumento do risco Brasil na semana passada) e a expectativa pela divulgação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) referente ao mês de abril, cuja expectativa é de uma taxa entre 0,50 a 0,80%. Em relação ao quadro eleitoral, preocupa o fato de o candidato do governo, José Serra, não ter "decolado" ainda e ter, de alguma maneira, sua segunda colocação ameaçada pelo adversário Anthony Garotinho. No cenário externo, a grande questão é a percepção de que o investidor estrangeiro está mais avesso a risco, o que é agravado pela crise argentina. Tudo isso só aumenta o mau humor gerado pela mensagem do Banco Central na última ata do Copom de que a inflação de curto prazo - e não apenas a de longo prazo, como havia afirmado na ata anterior - está elevada, preocupa e põe em risco o cumprimento da meta de inflação para este ano. Números do mercado Há pouco, o dólar comercial estava sendo cotado a R$ 2,3780 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,25% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. No mercado de juros, os contratos de DI futuro, com vencimento em outubro, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagam taxas de 18,950% ao ano, frente aos mesmos 18,850% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em alta de 0,26%.