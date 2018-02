Sem obras, País corre o risco de ter o ''''vôo da galinha'''' O Brasil corre o risco de, mais vez, ter o chamado vôo da galinha - expressão usada para designar crescimento econômico de curta duração que, por razões diversas, não se sustenta. Desta vez, o entrave seria a infra-estrutura brasileira, que já sente os efeitos do avanço da atividade econômica e do vigoroso comércio exterior, afirma o professor do Ibmec São Paulo, Roberto Dumas. As rodovias e portos estão no limite da capacidade, o que tem elevado o custo do produto brasileiro no exterior. Entre os consumidores, o aumento da renda promove melhorias no bem-estar da população, que viaja mais e consome mais energia elétrica. Sem a expansão da infra-estrutura, todo esse avanço está ameaçado. "É preciso ter foco. Se quero ganhar um contrato, foco nisso e ganho. No governo também tem de ser assim", conclui Luiz Fernando Santos Reis, do Sinicon. Para Dumas, é preciso acabar com a teoria de que capital privado é algo ruim, pois ele pode salvar o País de uma série de gargalos. Mas, para atrair esse dinheiro, também há a necessidade de criar um ambiente de segurança jurídica e garantir que no próximo governo as regras não vão mudar. "O investimento em infra-estrutura exige um horizonte de, no mínimo, 15 anos. Por isso, a segurança regulatória é tão importante."