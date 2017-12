Internautas fazem piadas com alta dos impostos e ajuste fiscal

As novas medidas para elevar receita e cortar despesas do governo podem até ser aprovadas no Congresso, mas nas redes sociais os internautas não deixaram passar em branco: o ajuste fiscal virou piada entre os mais bem humorados. A principal reclamação é sobre a alta de impostos.

Nesta segunda-feira, o governo anunciou que pretende voltar o projeto da CPMF. Dessa vez, o imposto valeria por quatro anos e teria uma alíquota de 0,2%. Além disso, a equipe econômica anunciou corte de R$ 26 bilhões nas despesas, adiou reajustes a servidores públicos e elevou vários impostos.