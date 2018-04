Sem política sólida, FMI não ajuda Argentina, dizem EUA O secretário do Tesouro dos EUA, Paul O´Neill, ressaltou hoje a necessidade de o governo da Argentina desenvolver um programa econômico "sustentável" e capaz de reconstruir a economia. O´Neill sugeriu também que os EUA não devem apoiar um novo programa de empréstimo, organizado pelo FMI, até que tal programa seja apresentado. Ao comentar a renúncia do ministro da Economia, Jorge Remes Lenicov, O´Neill afirmou: "Tem de haver alguma explicação política para fato de que não conseguem tomar as medidas que precisam". O´Neill disse ainda estar claro que o acordo de orçamento estabelecido entre o governo federal e as províncias é necessário para conter os déficits públicos e evitar alta da inflação. O secretário norte-americano afirmou que o diretor-gerente do FMI, Horst Köhler, foi absolutamente claro em relação à determinação do FMI de ajudar o país, mas que o fundo somente o fará quando a Argentina tomar as medidas certas. O´Neill afirmou que Lenicov provavelmente escolheu a renúncia porque ficou convencido de que o FMI não voltará atrás em relação a essa demanda e que não há apoio político na Argentina ao programa do FMI.