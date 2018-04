Sem reforma tributária, Appy vai deixar cargo

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, o secretário admitiu que, se a proposta de reforma tributária estivesse ?andando muito bem?, ele poderia pensar duas vezes antes de deixar o cargo. Envolvido nas negociações da proposta de reforma desde 2007, ele disse que fica triste por ela não ter sido aprovada até agora. ?Gostaria que tivesse sido aprovada.? Ele acredita, no entanto, que, se tiver empenho do Congresso e do governo, é possível aprovar a reforma tributária.

Na equipe do presidente Lula desde o período de transição de governo, em 2002, ele negou que sua decisão tenha relação com o fato de a proposta de desoneração da folha de pagamentos estar fora da reforma tributária. Segundo o secretário, a desoneração da folha fora da reforma tributária não é incompatível. ?A razão fundamental é pessoal?, reafirmou. Ele disse ainda que sua saída não tem relação com as mudanças na poupança. ?As medidas da poupança estão prontas e, que eu saiba, não há outra proposta.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.