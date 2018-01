Sem reformas, emprego terá apenas ligeira alta em 2007 O auxiliar administrativo Carlos Martino dos Santos, 42 anos, busca emprego em São Paulo desde que se demitiu de uma pequena seguradora há quatro meses. Cansado de enviar currículos e culpando a forte concorrência do mercado, ele diz que vai esperar até o fim do Carnaval para voltar a ter esperança. Santos é um dos 2,2 milhões de desempregados nas seis regiões metropolitanas pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), número que aumentou em relação a 2005, quando era de 1,8 milhão. "Mando currículo e vou às empresas agora mais por desencargo de consciência. Acho que vou ter que esperar um pouco, que nem amigos meus que estão na mesma. Com essa concorrência toda e com a informatização, eu sou quase inútil para os bancos. Um jovem faz o mesmo por um salário menor", afirmou o desemprego à Reuters. Segundo analistas, em 2007 o emprego no País pode apresentar uma ligeira melhora, mas em ritmo menor que o crescimento da procura por vagas. Na indústria, por exemplo - que é responsável por quase um quarto dos empregos do País -, 40% pretendem contratar mais em 2007, acima dos 30% que tinham essa expectativa para 2006, mas abaixo dos 47% para 2005. "As previsões para 2007 são melhores, mas ainda muito moderadas", disse Aloisio Campelo, responsável pelo levantamento da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Expansão equilibrada de oferta e procura de vagas só será possível com medidas como estímulo à criação de empresas por meio de redução da burocracia, diminuição da carga tributária e flexibilização da legislação trabalhista. Além disso, o crescimento ainda moderado da economia brasileira, que também seria resolvido com reformas estruturais, segura a contratação. "(O emprego) melhorou nos últimos anos. A economia está crescendo, mas de uma forma bastante lenta e moderada. Crescimento de 3 por cento ao ano é muito pouco para um país como o Brasil, que tem uma herança demográfica muito grande e muita gente chegando no mercado", disse José Paulo Chahad, professor de Economia da Universidade de São Paulo (USP). Chahad citou como essenciais as reformas política, tributária, previdenciária e trabalhista. O economista e ex-secretário de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento Raul Velloso lembra que os anos de baixo crescimento econômico colocaram muitos trabalhadores na rua e que agora a economia não dá conta de absorvê-los. "Estamos acumulando a cada ano exércitos de desempregados sobre exércitos de desempregados... A economia precisa crescer mais", afirmou. Desemprego em dois dígitos Guilherme Maia, analista da Tendências Consultoria, acrescentou que o governo tem que trabalhar para aumentar não apenas os investimentos públicos como para atrair capital privado. "O que vai definir o mercado para frente: investimento sobre consumo. E esse relativo aponta estabilidade ou alta do desemprego, porque apesar de um maior consumo, o investimento não deve aumentar tanto", afirmou. Em outubro, último dado disponível, o desemprego medido pelo IBGE ficou em 9,8%. Em 2005, a taxa encerrou o ano no menor nível da série, a 8,3%. Maristella Ansanelli, economista-chefe do Banco Fibra, prevê que a taxa de desemprego encerre 2006 em 10,2% e recue ligeiramente para 10% em 2007. Já Maia, da Tendências, aposta em desemprego mais elevado em 2007, apesar de crescimento maior da economia. "O emprego está com uma resistência a queda porque houve uma melhora muito forte em 2004 e 2005", afirmou. A projeção de Maia para a taxa de desemprego média é de 10% em 2006 e de 10,2% em 2007. Apenas sob o cenário otimista da consultoria, que supõe fortes investimentos, é possível ver uma taxa de desemprego de um dígito, em torno de 9%. Mas apenas em 2013. Com reportagem adicional de Maurício Savarese