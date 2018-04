''Sem reformas, teremos outra crise em 10 anos''

O pior da crise ainda não passou. William White, que tentou por anos alertar sobre o risco de um colapso no sistema financeiro, agora diz que não está na hora de comemorar e que "dezenas de países" terão de rever suas políticas industriais e estratégias de desenvolvimento para os próximos anos. A seguir, a entrevista: Como o mundo chegou a essa situação? O que tivemos foi uma série de bolhas e crises até que a maior de todas ocorreu. A crise nos países asiáticos foi um primeiro sinal, mas ninguém reformou o sistema. Depois veio a bolha da tecnologia e a queda da Nasdaq. Mais uma vez, ficamos passivos. O que eu quero dizer é que o sistema caminhava para isso. Mas agora acredito que chegamos no fim da estrada. Uma reforma terá de ocorrer. Qual é a garantia de que esses apelos por reformas sejam ouvidos? Hoje, há uma oportunidade política para fazer as reformas no sistema financeiro. Precisamos de regras sobre a exigência mínima de capital nos bancos. Mas há um risco. Se a economia mundial começar a dar sinais de recuperação, ainda que modestos, muitos dirão que a reforma é desnecessária e o debate desaparecerá. Mas não podemos deixar que isso ocorra. Caso contrário, teremos outra crise em dez anos mais uma vez. Muitos me dizem que precisam concentrar seus esforços na gerência da crise, e não na prevenção de futuras crises. Mas acho que temos de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por anos o sr. não foi ouvido, apesar do cargo central que ocupava. Por quê? Eu pensei muito sobre isso nos últimos meses e acho que tenho uma resposta. Foram três fatores. Em uma ordem crescente de importância: a personalidade de Greenspan, o paradigma que se vivia e os lucros. Greenspan era o maestro e tinha uma influência sobre todos. Sua avaliação contava e pesava. Outro fator foi que eu estava questionando um paradigma que, aparentemente, funcionava. Os BCs deveriam se ocupar de combater a inflação e isso estavam fazendo de forma brilhante. Mas ninguém pensou no impacto. O mundo é mais complicado que apenas garantir a estabilidade de preços. Mas o aspecto mais importante foram os lucros. Essa é a natureza humana. Muita gente ganhou muito dinheiro. Para completar, a economia mundial crescia a taxas recordes, a inflação estava baixa e todos ganhavam. Obviamente, as pessoas me diziam: "não estrague a festa". Eu era o estraga-festas. Claro que ninguém queria acabar com a festa. Portanto, por que escutar a mim? Por que tanta gente fracassou ao avaliar os riscos? Primeiro, quando você está em uma bolha e ganhando dinheiro como nunca, você se acha a pessoa mais esperta do mundo. Pior, todos acham que aqueles lucros são eternos. O que vimos não foi apenas um fracasso das auditorias internas, mas das auditorias externas e ainda um fracasso de todos os níveis dos governos. O FMI deu indicações que, para 2010, o crescimento voltará e que o pior já passou. O sr. concorda? Não. O pior ainda não passou. Não há nada para comemorar ainda. Há o risco de ficarmos com um crescimento morno por alguns anos. A China não será suficiente para liderar o crescimento mundial. Nos EUA, os problemas são profundos. O que mais preocupa, porém, é que metade do mundo consumidor parou de comprar. Por isso, dezenas de países que basearam seu crescimento em exportações agora terão de rever suas políticas industriais. O modelo de desenvolvimento terá de ser revisto. Isso atingirá mais duramente a Ásia, que baseou seu crescimento nas exportações, mas também outras regiões. Os países emergentes serão ainda afetados? Certamente. Os países emergentes, entre eles o Brasil, não sairão ilesos dessa crise. O Brasil ainda será impactado. Mas o que eu posso também dizer é que o Brasil está muito melhor preparado hoje para enfrentar a crise que há 15 anos. Em uma década, o avanço ocorrido no País é impressionante e espero que esses progressos continuem.