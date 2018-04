Sem superávits País vira a Argentina, diz economista Quando perguntado sobre a importância do superávit primário para o Brasil, o economista Fábio Giambiagi, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), não titubeia: "É simples: sem isto, a gente vira Argentina." Giambiagi diz que se refere somente ao default da dívida pública argentina. O superávit primário é a arrecadação do setor público (todos os níveis da Federação e estatais) menos as suas despesas mas descontando destas últimas os juros da dívida pública. O economista recita uma equação básica: "A dívida de hoje é igual à de ontem, mais o pagamento de juros, menos o superávit primário." Em outras palavras, o governo usa o superávit primário para pagar parte da conta de juros. O resto é pago contraindo-se mais dívida. A outra opção seria emitir dinheiro para pagar, mas aí a inflação dispararia. Como o governo paga parte dos juros da dívida com mais dívida, ela tende a aumentar. Os investidores olham especificamente para a relação entre a dívida pública e o Produto Interno Bruto (PIB), que é alta no caso brasileiro, de 54,5% (descontando as reservas internacionais). Isto leva ao medo de que a dívida deixe de ser paga em algum momento. Este medo faz com que os financiadores peçam juros maiores, o que aumenta mais a dívida, em um círculo vicioso. A relação dívida/PIB depende do crescimento do PIB, do juro real, do superávit primário e do câmbio. No momento em que o PIB está crescendo a 2% e o juro real está próximo a 12%, o superávit primário que daria tranqüilidade seria entre 4,5% e 5% do PIB, diz Sérgio Werlang, diretor do Banco Itaú. A médio prazo porém, é razoável supor um crescimento mais alto e juro real mais baixo. Neste caso, 3,5% de superávit primário pode até reduzir a relação dívida/PIB e criar um círculo virtuoso. Os investidores se tranqüilizam, caem o juro real e a relação dívida/PIB, e o superávit primário pode ser reduzido.