Sem volume de negócios, dólar fica estável O dólar abriu em alta de 0,14%, cotado a R$ 2,925. Às 10h58, estava exatamente no ponto do fechamento de ontem, cotado a R$ 2,92. Com volumes bastante reduzidos, o mercado de câmbio está hoje sem tendência definida, ao sabor de operações específicas que, dependendo de sua natureza, podem levar as cotações tanto para cima quanto para baixo. Foi assim ontem: o mercado operou a maior parte do dia no terreno positivo, mas bastou um contrato de exportação fechado no apagar das luzes de 2003 para que as cotações invertessem a mão, encerrando os negócios em queda de 0,14%, a R$ 2,920. No final da tarde, o Banco Central confirmou que resgatará integralmente os US$ 2,669 bilhões em cambiais que vencem no próximo dia 2 de janeiro. Segundo operadores, não haverá impacto imediato dessa decisão, até porque foi embasada em consulta de demanda junto aos "dealers". Promete uma boa briga, no entanto, para a próxima semana, dado que a formação da Ptax do dia 30 de dezembro valerá tanto para o resgate do BC quanto para a liquidação dos contratos na BM&F. Veja a cotação do dólar.