Semana começa bem para Bolsas

As Bolsas em Wall Street se recuperaram parcialmente, ontem, amparadas pela queda do petróleo e o noticiário corporativo, após acumularem na semana passada as maiores perdas desde março de 2003. O destaque foi a decisão da GMAC Financial Services de reduzir sua carteira de empréstimos de 2ª linha (subprime) no trimestre. Após computar na semana anterior queda de 4,2%, o Dow Jones subiu 0,70%. A Bovespa deu um salto de 3,12%, para 54.572,6%, depois do tombo de 7,87% nos cinco pregões anteriores. Com vendas de Treasuries, os preços recuaram e as taxas subiram. O juro do T-Note 10 anos foi a 4,812%. O risco Brasil caiu 1,42%, para 209 pontos. Após avançar 1,99% e 2,05% na semana passada, o dólar à vista recuou, nesta ordem, 0,98%, a R$ 1,8755 na BM&F, e 1,00%, a R$ 1,875, no balcão. O juro de janeiro de 2010 cedeu a 11,02%.