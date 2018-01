Semana começa com bolsa em queda e dólar em alta O novo recorde no preço do petróleo e provável alta de 0,25 ponto percentual nos juros norte-americanos nesta terça-feira deixaram os investidores cautelosos nesta segunda-feira. A bolsa de São Paulo fechou em queda de 1,81%, com volume de apenas R$ 934 milhões. Em Nova York, o Dow Jones caiu 0,01% e o Nasdaq recuou 0,13%. O mercado cambial retomou a trajetória de alta interrompida sexta-feira. O dólar comercial fechou com valorização de 0,26%, a R$ 3,040. No mercado de bônus da dívida, os papéis do Brasil fecharam nas cotações mínimas. O C-Bond encerrou em queda de 0,52%, cotado a 94,875 centavos de dólar. O risco Brasil encerrou em queda de 5 pontos, para 590 pontos base. No mercado de juros, a pressão inflacionárias com a alta do petróleo continua provocando alta nos contratos futuros negociados na BM&F. Os DIs de janeiro de 2005 ficaram em 16,70%, contra 16,68% na sexta-feira.