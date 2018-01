Semana começa fraca na economia Os indicadores de inflação e de produção industrial que serão divulgados esta semana serão os principais focos de interesse do mercado financeiro. A semana começa com pouca movimentação, por causa do feriado de 4 de julho, Dia da Independência, que paralisa o mercado de ações e de títulos nos Estados Unidos. A redução dos negócios pode abrir espaço para maior volatilidade no mercado. O estrategista-chefe do Banco BNP Paribas Brasil, Alexandre Lintz, diz que é grande a expectativa e o otimismo com os dados de inflação que serão determinantes para o Banco Central iniciar a temporada de redução da taxa básica de juros, hoje em 19,75% ao ano. Ele prevê que, pelo cenário atual, o ciclo de cortes comece em outubro e o juro básico chegue ao fim do ano equilibrado em 18,25% ao ano. "Mas, dependendo do nível de desaceleração apontado pela inflação, os juros podem iniciar a queda antes e em ritmo mais rápido." O indicador mais aguardado por investidores e mercado é a inflação de junho pelo IPCA, referência da política de metas do Banco Central, que será conhecido na sexta-feira. Fora o IPCA, outros dados de inflação serão divulgados ao longo desta semana. Começa nesta segunda, com a pesquisa Focus, que deve continuar apontando revisões para baixo nas estimativas de inflação do mercado; na terça-feira será conhecida a inflação de junho pelo IPC-Fipe; na quinta-feira, o IGP-DI de junho.