Semana decisiva para negociação da Argentina com FMI O governo argentino inicia a semana decisiva em suas negociações com o Fundo Monetário Internacional. O chefe da missão, Anoop Singh, que regressará na próxima quarta-feira aos Estados Unidos para preparar seu relatório final sobre a Argentina, terá um encontro hoje, ao meio-dia, com o ministro de Economia, Jorge Remes Lenicov, e ainda com os representantes dos maiores bancos instalados na Argentina. No início das negociações o secretário de Fazenda, Oscar Lamberto, dissera que o país necessitaria de uma ajuda de US$ 20 bilhões para recompor sua economia. Hoje, a equipe econômica já reduziu suas expectativas em torno do acordo e da ajuda financeira decorrente do mesmo. O próprio Lamberto admitiu que não espera uma ajuda extraordinária do FMI. ?Só se pode esperar financiamento para, no máximo, a renovação dos vencimentos com os organismos internacionais", afirmou. O relatório de Anoop Singh será analisado pelas cúpulas do FMI e do Banco Mundial durante assembléia conjunta a ser realizada nos próximos dias 18,19, 20 e 21. O governo espera que neste período consiga liberar, pelo menos, o empréstimo de US$ 9 bilhões que foram suspensos no final do ano passado, devido ao descumprimento das metas fiscais e à crise institucional vivida pelo país. Para isso, Anoop Singh fará um balanço com Lenicov do andamento das medidas exigidas pelo FMI ao governo: cortes de gastos da União e das províncias; resgate dos bônus provinciais; solução rápida para o "corralito"; mudanças nas leis de Falências e Concordatas e de Subversão Econômica. Para o economista chefe da Fundação de Investigações Econômicas (Fiel), Juan Luis Bour, este acordo é importante para que a Argentina não entre em default com os organismos internacionais, principalmente com o próprio FMI, e para que o governo pressione o Congresso a realizar um ajuste necessário à economia do país. Somente após esta etapa, acredita Bour, será possível abrir as conversas com os credores externos para renegociar a dívida argentina. No entanto, "esta negociação está muito longe de ocorrer porque é preciso encaminhar os assuntos internos primeiro", afirma Bour. Perda de recursos No encontro que Singh terá com os banqueiros será discutida a complicada situação do sistema financeiro que continua perdendo depósitos, apesar do "corralito". Somente na primeira semana de abril, o sistema perdeu $1 bilhão de pesos. São $170 milhões diários que o sistema perde por causa das sentenças judiciais favoráveis aos depositantes. Outro assunto que deverá ser amplamente discutido é o projeto de lei que trata da reestruturação do sistema financeiro, o qual o Executivo enviará ao Congresso, nesta semana. O projeto dá maiores facilidades ao Banco Central para intervir nos bancos com problema de liquidez e cria a Agência de Reestruturação do Sistema Financeiro. O mercado prevê o fechamento de vários bancos, dentro de um prazo muito curto, visto que os mesmos não têm condições de pagar os depósitos. No interior do país, o processo de fechamento de agências menores já foi iniciado. O presidente Eduardo Duhalde deverá assinar, nas próximas horas, um decreto para frear a saída dos depósitos que ameaçam o sistema financeiro. O decreto cria uma segunda instância judicial sobre a decisão dos juízes que reconhecem o direito à propriedade do dinheiro depositado, concedendo sentença favorável ao depositante. Esta instância ouviria o Estado e seus argumentos pela manutenção do "corralito". Porém, a decisão final ficará nas mãos da mesma Corte Suprema de Justiça que já declarou o "corralito" inconstitucional. BC transfere recursos para pagar salários O Banco Central transferiu $550 milhões de pesos para o Executivo pagar salários e já totalizam $850 milhões de pesos emitidos para cobrir as necessidades do Tesouro. Uma cifra muito próxima ao limite projetado pelo orçamento de 2002 de emissão de $1 bilhão. Porém, o secretário de Fazenda, Oscar Lamberto, quem deverá deixar o cargo nos próximos dias para voltar à ocupar sua cadeira no Senado, afirmou que este dinheiro será devolvido até o final do mês, através da arrecadação fiscal. Pelo sim, pelo não, além de atender às necessidades do Estado para pagamento de pessoal, também teve de arcar com os vencimentos da dívida do Tesouro com os organismos internacionais, enquanto não sai o acordo com o FMI. Para não entrar em default com estes organismos, o BC pagou US$ 80 milhões. No último mês e meio, as reservas do BC caíram de US$ 13,882 bilhões, no dia 27 de fevereiro, para US$ 12,529 bilhões, na quarta-feira passada, 10 de abril. O governo pretende repor este dinheiro com a ajuda financeira do provável acordo com o FMI. Cem dias depois da pesificação Cem dias depois da pesificação, a maioria dos empresários argentinos afirmam que a crise no país se aprofundará com a desvalorização. Conforme pesquisa da Sel-Sociedade de estudos Laborais, publicada pelo jornal El Cronista, 67% dos empresários consultados disseram que com a desvalorização a situação da Argentina vai piorar. Apenas 24% considerou a mudança de política monetária necessária. Sobre a possibilidade de que a hiperinflação volte a atacar o país, 48% respondeu que é "muito e bastante provável", contra 13% que pensa não ser "nada provável". A pesquisa foi feita entre 200 empresas. Leia o especial