Semana do Dia da Criança tem maior queda nas vendas desde 2006, diz Serasa

Na semana do Dia da Criança, as vendas dos lojistas no País caíram 4,7% em relação ao mesmo período de 2014, de acordo com o Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio. Este é o pior resultado desde 2006, quando o indicador foi criado.

Em São Paulo, o desempenho foi ainda mais fraco e as vendas chegaram a cair 4,8% em comparação com o mesmo período no ano passado. Durante o fim de semana, de 9 a 11 de outubro, a queda atingiu 5,5% em São Paulo e 3,3% em todo o País.

Para estipular estes dados, o indicador considerou uma amostra das consultas realizadas no banco de dados da Serasa Experian no período de 5 a 11 de outubro de 2015 em relação ao período de 6 a 12 de outubro de 2014.