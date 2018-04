Semana inicia sob tensão de pesquisas eleitorais O mercado brasileiro pode abrir nesta segunda-feira em clima de tensão. Os resultados das pesquisas dos Institutos Vox Populi e do Datafolha, divulgados no fim de semana, devem decepcionar os investidores, por mostrar que o candidato da Frente Trabalhista à Presidência, Ciro Gomes (PPS), continua bem à frente do candidato governista José Serra (PSDB). Na sexta-feira, rumores de que a distância entre Ciro e Serra, o candidato preferido do mercado, teria diminuído, contribuíram para a queda de 2,65% do dólar, que fechou em R$ 3,125. Como a expectativa do mercado não se confirmou - pelo contrário -, é possível que o câmbio volte a ficar pressionado. Na sondagem do Vox Populi, a diferença aumentou de 17 para 22 pontos; no Datafolha, de 12 para 14 pontos porcentuais. Ainda no cenário político, os investidores vão ficar atentos às reuniões de amanhã do presidente Fernando Henrique Cardoso com os candidatos, à espera de manifestações mais firmes de apoio ao acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) pelos oposicionistas, principalmente Ciro. Outro evento importante desta semana é o começo do horário eleitoral gratuito na televisão, considerado a última oportunidade para Serra melhorar nas pesquisas. Mas também há outros eventos relevantes para o mercado nos próximos dias. A reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) por exemplo, ocorre amanhã e quarta-feira. A expectativa da maior parte dos analistas é de que os juros sejam mantidos em 18% ao ano, especialmente por causa do nível do dólar. Os investidores também esperam que o Banco Central (BC) e o BNDES comecem a ofertar linhas de comércio exterior nos próximos dias, o que pode aliviar parte da pressão sobre o câmbio. A drástica redução nessas linhas pelos bancos estrangeiros foi uma das principais causas da alta do dólar nas últimas semanas. Os analistas acreditam que a atuação do BC e do BNDES vai pelo menos atenuar o problema da escassez de dólares no mercado. A questão é que nem mesmo o acordo de US$ 30 bilhões com o FMI convenceu os bancos estrangeiros a aumentar a exposição no Brasil. Muitos deles, segundo analistas, continuam cortando as linhas para o País. As incertezas no cenário político brasileiro e as perdas que muitos bancos sofreram na Argentina e também nos EUA (por causa dos escândalos contábeis de empresas como Enron e WorldCom) são os principais motivos que levam as instituições a ser conservadoras em relação ao Brasil. Além disso, com o risco país acima de 2 mil pontos, as empresas brasileiras não conseguem renovar as dívidas que estão vencendo no exterior - cerca de US$ 2 bilhões, entre principal e juros, neste mês. O mercado também vai acompanhar os próximos passos da estratégia do BC para deter a fuga de recursos dos fundos. Amanhã, a autoridade monetária vai recomprar R$ 2 bilhões de LFTs (títulos corrigidos pela Selic) com vencimento em outubro e novembro. A medida deve ajudar a reduzir a volatilidade das cotas dos fundos.